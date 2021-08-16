أمير نجران يبارك حصول اليامي على جوائز عالمية للعسل

المناطق - واس:

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حصول المواطن وديع بن صالح اليامي، على الميدالية الذهبية والفضية في مسابقة لندن للعسل للعام 2021م.



جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة، للمدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد آل مفلح، والنحال وديع اليامي، الذي استعرض مشاركاته في العديد من المسابقات العالمية، وتجاربه في مجال النحل والعسل.



وقال سمو أمير المنطقة “نبارك لكم حصولكم على هاتين الجائزتين، ونقدر جهودكم التي بذلتموها”، موجهاً بتقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم للنحالين في منطقة نجران، مؤكداً أنه يجب أن نضع هدفاً لتكون منطقة نجران مميزة في إنتاج العسل، وأن نسعى لتحقيق هذا الهدف.



بدوره قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال اللقاء شرحاً عن المناحل في المنطقة، وما يقدمه فرع الوزارة بالمنطقة للنحالين من إرشاد وتوجيه وقروض.



من جانبه عبر اليامي عن شكره لسموه على تكريمه ودعمه واهتمامه الذي لمسه خلال اللقاء.