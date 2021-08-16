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أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1014281

شكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور  حسام بن سعود بن عبد العزيز  أمير منطقة الباحة  معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد لافتتاح برنامج البكالوريوس المسائي في الباحة والمخواة وتحويل فرع الكلية إلى كلية مستقلة بالمندق والتي اعتبرها دعماً لخارطة التنمية الاقتصادية في المنطقة
وأشاد سموه في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي المحافظ بما يقدمه قطاع التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات المنطقة والمجتمع بشكل عام، متطلعاً الى المزيد من التخصصات والبرامج التي تخدم المشاريع النوعية في المملكة
وقد ثمن معالي المحافظ الدكتور احمد الفهيد لسمو أمير منطقة الباحة شكره ومشاعره نحو إنجازات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واثنى على ما يجده التدريب التقني من دعم واهتمام من سموه الكريم وعنايته المستمرة بأبنائه المتدربين والمتدربات.

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