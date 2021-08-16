أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة

شكر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد لافتتاح برنامج البكالوريوس المسائي في الباحة والمخواة وتحويل فرع الكلية إلى كلية مستقلة بالمندق والتي اعتبرها دعماً لخارطة التنمية الاقتصادية في المنطقة

وأشاد سموه في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي المحافظ بما يقدمه قطاع التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات المنطقة والمجتمع بشكل عام، متطلعاً الى المزيد من التخصصات والبرامج التي تخدم المشاريع النوعية في المملكة

وقد ثمن معالي المحافظ الدكتور احمد الفهيد لسمو أمير منطقة الباحة شكره ومشاعره نحو إنجازات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واثنى على ما يجده التدريب التقني من دعم واهتمام من سموه الكريم وعنايته المستمرة بأبنائه المتدربين والمتدربات.