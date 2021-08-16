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أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكية والقنصل العام بالظهران

أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكية والقنصل العام بالظهران
http://almnatiq.net/?p=1014287
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى المملكة دينسين أوفت ترافقه القنصل العام الأمريكي بالظهران دينكا ماسك.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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