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أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور الأربعاء القادم

أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور الأربعاء القادم

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منطقة الباحة

أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور الأربعاء القادم

أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=1014290

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الأربعاء المقبل، مهرجان بريدة للتمور، للوقوف على عمليات البيع والشراء، والاطلاع على الفعاليات والبرامج المقدمة للزوار، الذي تنظمة أمانة المنطقة، بالتعاون مع الإمارة وبشراكة إستراتيجية مع هيئة فنون الطهي، وذلك بمدينة التمور ببريدة.
وسيطّلع سموه خلال الزيارة على آلية عمل اللجان، ودخول المركبات للسوق وتنظيم المسارات، وطرق إتمام عمليات البيع والشراء، وسط تطبيق الإجراءات والتنظيمات المتبعة من الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ومدى تطبيق الشروط والضوابط اللازم توافرها لجميع المستهلكين والباعة.
كما سيطّلع على معارض تجزئة التمور ، الخاصة بالشباب والأسر المنتجة ، التي تصبّ في تسهيل ودعم الشباب والأسر في كيفية الدخول في مجال قطاع العمل الحر ، وفتح الآفاق المختلفة لتنويع وتطوير مصادر الدخل ، وسيقف سموه على الفعاليات الثقافية، التي تقدمها هيئة فنون الطهي بمنتجع ديرتي الريفي.

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