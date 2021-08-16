مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس

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http://almnatiq.net/?p=1014303
المناطق- تبوك - فايز السميري:

رفع المدير العام ⁧للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري‬⁩ باسمه والأسرة التعليمية بمنطقة تبوك عظيم الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على القرار الحكيم بصدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي الجديد وذلك امتداد متواصل لعناية ورعاية القيادة الحكيمة لأبنائها الطلاب والطالبات ودعم رحلتهم التعليمية مضيفا أن ذلك يأتي تأكيدًا على اهتمام حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بتسخير الإمكانات كافة لاستمرار الرحلة التعليمية للأبناء الطلاب والطالبات رغم تحديات جائحة كورونا مع استمرار التكامل والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لعودة آمنة للطلبة ومنسوبي التعليم.مع حث المجتمع التعليمي والطلبة على سرعة الحصول على جرعتين من اللقاح.

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