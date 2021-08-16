تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏

المناطق - واس:

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع تجمع حائل الصحي أمس، ‏مركز ‏اللقاحات للإسهام في زيادة أخذ الجرعات للفئات المستهدفة ‏من طلاب ‏وطالبات المرحلة ‏المتوسطة والثانوية ومنسوبي ومنسوبات تعليم حائل وأولياء ‏الأمور ‏ويستمر لمدة شهر بمركز ‏الملك عبدالعزيز الكشفي.‏

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن المركز استقبل 550 مستفيداً من الطلاب ‏والطالبات ومنسوبي ‏التعليم في يومه الأول والذي يعمل أسبوعياً في الفترة المسائية ‏من الساعة الرابعة ‏إلى ‏الحادي ‏عشر ‏‏وسط تنظيم ‏وفق ‏الاجراءات الاحترازية‏.‏