احدث الأخبار

تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس
أبرز المواد
 إنذار من “الغذاء والدواء” يخص سلامة أشرطة السكر “أكيو-تشيك بيرفورما”
أبرز المواد
 والدة بسمة الزهراني تروي تفاصيل من حياة ابنتها التي قتلت على يد زوجها
أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان بريدة للتمور الأربعاء القادم
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكية والقنصل العام بالظهران
أبرز المواد
 أمير نجران يبارك حصول اليامي على جوائز عالمية للعسل
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة
منطقة الباحة
 أمير مكة وسمو نائبه يستقبلان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان يتسلّم تقرير قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم
منطقة مكة المكرمة
 “أرامكو” في مفاوضات متقدمة مع “ريلانس” الهندية حول صفقة بـ25 مليار دولار
أبرز المواد
 “وزارة العدل” تطلق البوابة القضائية العلمية الرقميّة
أبرز المواد
تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏

تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏

أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس

مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس

أبرز المواد
إنذار من “الغذاء والدواء” يخص سلامة أشرطة السكر “أكيو-تشيك بيرفورما”

إنذار من “الغذاء والدواء” يخص سلامة أشرطة السكر “أكيو-تشيك بيرفورما”

أبرز المواد
والدة بسمة الزهراني تروي تفاصيل من حياة ابنتها التي قتلت على يد زوجها

والدة بسمة الزهراني تروي تفاصيل من حياة ابنتها التي قتلت على يد زوجها

أبرز المواد

تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏

تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم ‏
http://almnatiq.net/?p=1014306
المناطق - واس:

افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع تجمع حائل الصحي أمس، ‏مركز ‏اللقاحات للإسهام في زيادة أخذ الجرعات للفئات المستهدفة ‏من طلاب ‏وطالبات المرحلة ‏المتوسطة والثانوية ومنسوبي ومنسوبات تعليم حائل وأولياء ‏الأمور ‏ويستمر لمدة شهر بمركز ‏الملك عبدالعزيز الكشفي.‏
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن المركز استقبل 550 مستفيداً من الطلاب ‏والطالبات ومنسوبي ‏التعليم في يومه الأول والذي يعمل أسبوعياً في الفترة المسائية ‏من الساعة الرابعة ‏إلى ‏الحادي ‏عشر ‏‏وسط تنظيم ‏وفق ‏الاجراءات الاحترازية‏.‏

روابط ذات صلة

مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس

مدير تعليم تبوك يشكر القيادة للموافقة على آليات العودة للمدارس
إنذار من “الغذاء والدواء” يخص سلامة أشرطة السكر “أكيو-تشيك بيرفورما”

إنذار من “الغذاء والدواء” يخص سلامة أشرطة السكر “أكيو-تشيك بيرفورما”
والدة بسمة الزهراني تروي تفاصيل من حياة ابنتها التي قتلت على يد زوجها

والدة بسمة الزهراني تروي تفاصيل من حياة ابنتها التي قتلت على يد زوجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*