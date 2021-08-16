افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع تجمع حائل الصحي أمس، مركز اللقاحات للإسهام في زيادة أخذ الجرعات للفئات المستهدفة من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ومنسوبي ومنسوبات تعليم حائل وأولياء الأمور ويستمر لمدة شهر بمركز الملك عبدالعزيز الكشفي.
وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن المركز استقبل 550 مستفيداً من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في يومه الأول والذي يعمل أسبوعياً في الفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الحادي عشر وسط تنظيم وفق الاجراءات الاحترازية.
تعليم حائل يفتتح مركز اللقاحات لطلاب ومنسوبي التعليم
افتتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع تجمع حائل الصحي أمس، مركز اللقاحات للإسهام في زيادة أخذ الجرعات للفئات المستهدفة من طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ومنسوبي ومنسوبات تعليم حائل وأولياء الأمور ويستمر لمدة شهر بمركز الملك عبدالعزيز الكشفي.
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