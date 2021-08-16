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الأسهم السعودية تغلق منخفضة بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال

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الأسهم السعودية تغلق منخفضة بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1014311
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11321.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، واللجين، والغاز، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وعطاء، وإسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.62%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والجزيرة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وتنمية، وأبو معطي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 177.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24958.67 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 2064 صفقة.

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