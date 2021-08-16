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95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

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95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير

95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=1014314
المناطق - عسير:

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من جهودها لرفع نسبة التحصين لمنسوبيها ومنسوباتها ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم المنطقة سعد الأسمري أن نسبة المحصنين في الإدارة العامة للتعليم بلغت 95% ، و92 % في مكاتب التعليم، و88 % للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس ، و58 % للطلاب والطالبات من سن 12 إلى 18 عامًا وفق آخر إحصائية.

وأشار إلى تواصل الجهود بالشراكة مع جامعة الملك خالد والشؤون الصحية في المنطقة لرفع نسبة التحصين لتصل 100% ، مجددًا دعوته لمديري ومديرات المدارس وأولياء الأمور والمجتمع إلى تفعيل دورهم الوطني في حماية المجتمع وتوعيته بأخذ اللقاحات وصولًا إلى عودة آمنة للجميع.

وكانت وزارة الصحة كشفت عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (32) مليونًا و210 جرعات عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية “70 عامًا فأكثر” في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى (كورونا)، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية.

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