رئيس جامعة بيشة يفتتح الدورة السابعة من أعمال المجلس العلمي

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افتتح رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي اليوم الاثنين الدورة السابعة من أعمال المجلس العلمي للجامعة، بحضور رئيس المجلس وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن بن سعد آل ثقفان وأعضاء المجلس. وألقى سعادته خلال الاجتماع الأول من الدورة السابعة كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، منوهًا بالدور الذي قام به الأعضاء في الدورات السابقة. وأكد على أهمية القرارات الصادرة من المجلس العلمي والمتعلقة بالترقيات وتعيين أعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي والتفرغ العلمي وحضور الدورات العلمية وغيرها من القضايا ذات العلاقة، التي تتم وفق الأسس العلمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.