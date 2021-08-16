طلبة شقراء يشاركون ضمن فرق العمل بمركز اللقاحات بالقويعية

المناطق - الرياض:

تشارك جامعة شقراء ممثلة بمجموعة من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، ضمن فرق العمل بمركز لقاحات كورونا (كوفيد -19) المقام بقاعة احتفالات البلدية بمحافظة القويعية.

وانطلقت المشاركة يوم أمس الأحد وتستمر على مدى 20 يوما، وتتنوع من خلال توعية المراجعين بطبيعة لقاحات كورونا وأعراضها وفوائد أخذ التطعيمات.

كما قام طلبة الكلية بالكشف عن العلامات الحيوية للمراجعين وتقديم الاستشارات اللازمة لهم وتوجيهم لأماكن التطعيم، ثم مراقبتهم بعد تلقيهم اللقاح، إضافة إلى تقديم بعض الإرشادات الصحية.

ومن جانبه، وقف عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية الدكتور عبد الإله السليس، خلال تفقده لمشاركة الطلبة بمركز اللقاحات، على طبيعة مشاركة الطلبة والمساعدات التي يقدمونها للمراجعين.

وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن ومجتمع المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور شباب الوطن في دعم جهود المملكة من أجل التصدي لجائحة كورونا COVID- 19 .

وأوضح “السليس” أن الجامعة، ممثلة في كلياتها الطبية تسعى من خلال مثل هذه المشاركات لتفعيل دورها المجتمعي في تقديم خدماتها بالمجال الصحي وفي مقدمتها خلال هذه الفترة المساعدة بمراكز اللقاحات ضد فيروس كورونا بما يمتلكه طلاب الكلية وطالباتها من مهارات ومعلومات وخبرات في تخصصاتهم الطبية.

مبينًا أن هذه المشاركة تأتي أيضا ضمن خطة الكلية لصقل مهارات الطلبة في الرعاية الصحية الحقيقية وكذلك لمساندة القطاع الصحي بالمحافظة لمواجهة تداعيات الجائحة بما يساهم في عودة آمنة للحياة الطبيعية.