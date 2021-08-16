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“الترفيه” تصدر اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة

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“الترفيه” تصدر اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة

“الترفيه” تصدر اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1014340
المناطق - الرياض:

اصدرت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الإثنين، اللائحة المحدثة لتراخيص الأنشطة الترفيهية بالمملكة.

ونظمت اللائحة المحدثة إصدار تراخيص الفعاليات الترفيهية، مثل ترخيص مدن الملاهي وترخيص مراكز الترفيه وترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية، وتصريح تنظيم فعالية ترفيهية وتصريح إقامة عرض ترفيهي وتصريح إقامة عروض حية بالمطاعم والمقاهي.

وتتولى الهيئة، وفقًا للائحة، دراسة كل ما يرد إليها من طلبات، وإصدار التراخيص، وإصدار الطلبات المتعلقة بالترخيص واتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها، مثل تمديد مدة الترخيص أو تأجيلها أو إلغائها، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.

ونصت اللائحة على عدد من المتطلبات التي يجب أن يلتزم بها المرخص له، مثل تقديم طلبات التراخيص من خلال نظام الهيئة الإلكتروني، أو التقديم المباشر حال تعذر استخدام النظام الإلكتروني، والحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة.

لائحة الترخيص للأنشطة الترفيهية والمساندة

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