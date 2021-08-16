كشفت إحصائية صادرة عن أمانة الاحساء ممثلة “بالإدارة العامة للنظافة ” في وكالة الخدمات عن ان الأسبوع الماضي شهد رفع 9100 طن من النفايات المنزلية و19878 طناً من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير ، بينما تم معالجة 2624 عنصر من عناصر التشوه البصري وتحرير 56 مخالفة نظافة عامة مع تطبيق الجزاءات تجاه المخالفين ، وذلك وفق مااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد بن محمد الزهراني ، والذي أشار الى ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة .
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر.. وفيمايخص اعمال نظافة و” كنس ” الطرقات آلياً ويدوياً فقد امتد ذلك ليشمل 14900 كيلومتر طولي ، بالإضافة الى تطهير 7525 حاوية نظافة وغسيل 210 كيلومتر طولي من ارصفة الشوارع ، كماتم خلال الفترة ذاتها مباشرة ومعالجة 214 بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة “940” ، منوهاً الى انه تم رفع 282مركبة “مهملة – تالفة ” من الطرقات العامة والاحياء ، وذلك ضمن مشروع رفع ” المركبات التالفة والمهملة ” وإزالة ماتسببه من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة وفق آليات مرحلية واجرائية متعلقة بهذا الشأن.
خلال أسبوع.. أمانة الاحساء ترفع 29 ألف طن نفايات وتُطبق الجزاءات البلدية لـ 56 مخالفة ( نظافة عامة )
كشفت إحصائية صادرة عن أمانة الاحساء ممثلة “بالإدارة العامة للنظافة ” في وكالة الخدمات عن ان الأسبوع الماضي شهد رفع 9100 طن من النفايات المنزلية و19878 طناً من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير ، بينما تم معالجة 2624 عنصر من عناصر التشوه البصري وتحرير 56 مخالفة نظافة عامة مع تطبيق الجزاءات تجاه المخالفين ، وذلك وفق مااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد بن محمد الزهراني ، والذي أشار الى ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة .
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