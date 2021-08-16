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خلال أسبوع.. أمانة الاحساء ترفع 29 ألف طن نفايات وتُطبق الجزاءات البلدية لـ 56 مخالفة ( نظافة عامة )

خلال أسبوع.. أمانة الاحساء ترفع 29 ألف طن نفايات وتُطبق الجزاءات البلدية لـ 56 مخالفة ( نظافة عامة )

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خلال أسبوع.. أمانة الاحساء ترفع 29 ألف طن نفايات وتُطبق الجزاءات البلدية لـ 56 مخالفة ( نظافة عامة )

خلال أسبوع.. أمانة الاحساء ترفع 29 ألف طن نفايات وتُطبق الجزاءات البلدية لـ 56 مخالفة ( نظافة عامة )
http://almnatiq.net/?p=1014347
المناطق - الاحساء

كشفت إحصائية صادرة عن أمانة الاحساء  ممثلة “بالإدارة العامة للنظافة ” في وكالة الخدمات عن ان الأسبوع الماضي شهد رفع 9100 طن من النفايات المنزلية و19878 طناً من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير ، بينما تم معالجة 2624 عنصر من عناصر التشوه البصري وتحرير 56 مخالفة نظافة عامة مع تطبيق الجزاءات تجاه المخالفين ، وذلك وفق مااوضحه وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد بن محمد الزهراني ، والذي أشار الى ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة .
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن بن عبدالرحمن الظفر.. وفيمايخص اعمال نظافة و” كنس ” الطرقات آلياً ويدوياً فقد امتد ذلك ليشمل 14900 كيلومتر طولي ، بالإضافة الى تطهير 7525 حاوية نظافة وغسيل 210 كيلومتر طولي من ارصفة الشوارع ، كماتم خلال الفترة ذاتها مباشرة ومعالجة 214 بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ في الأمانة “940” ، منوهاً الى انه تم رفع 282مركبة “مهملة – تالفة ” من الطرقات العامة والاحياء ، وذلك ضمن مشروع رفع  ” المركبات التالفة والمهملة ” وإزالة ماتسببه من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة وفق آليات مرحلية واجرائية متعلقة بهذا الشأن.

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