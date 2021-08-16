ضبط (40) مخالفة بمحافظة رأس تنورة

رأس تنورة - المناطق

نفذ مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة عدة حملات تفتيشية مشتركة مع شرطة رأس تنورة خلال أسبوع وجاءت هذه الحملات بناء على توجيه مدير المكتب أحمد بن صالح القباع و بإشراف مباشر من رئيس قسم المراقبة حسين عبد الله ال قاسم واستهدفت هذه الحملات عدة أنشطة متنوعة ومختلفة بسوق العمل والمحلات التجارية بالإضافة إلى المباني تحت الإنشاء واسفرت الحملات عن ضبط 15 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا ، ومن جهة آخرى تم ضبط 10 مخالفات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية كما شملت هذه المخالفات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة حيث أن النظام لايسمح للعامل أن يعمل خلال هذه الفترة المحظورة من الساعة 12ظهرا حتى الساعة 3 مساء بناء على القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ وبالإضافة تم ضبط عدد 12 مخالفة آخرى وترحيل عدد 3 مخالفين للمادة 39 من نظام العمل حيث تم ضبطهم للعمل لدى الغير ، وتوجيه عدد من الانذرات لعدة منشآت.

وأشاد القباع بجهود الزملاء بالميدان لرصد تلك المخالفات للوصول إلى بيئة عمل سليمة وخالية من المخالفات وتطبيق لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م.