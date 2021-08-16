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تدشين برنامج الأشعة بجودة عالية في مستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء

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تدشين برنامج الأشعة بجودة عالية في مستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء

تدشين برنامج الأشعة بجودة عالية في مستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=1014354
الأحساء - فتحية عبدالله

دشن المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج، برنامجاً خاصاً بقسم الأشعة، والذي يعد نقلة نوعية في التسهيل على مرضى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث يتيح البرنامج لطبيب الأشعة في أي مستشفى من مستشفيات الحرس الوطني الإطلاع على نتائج الأشعة بكل سهولة ويسر دون الحاجة لإعادة الإجراء.

وقال الدكتور العرفج “يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة متواصلة من المشاريع والبرامج التي تنفذها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، من أجل تسهيل وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمريض”، مضيفاً “إن الحرص الكبير الذي توليه مستشفيات وزارة الحرس الوطني ملموس وواضح، ويحقق رؤية تطوير الخدمات الطبية المقدمة بأعلى درجات الجودة النوعية المنشودة”.

وأوضح أن “هذا البرنامج يمكن المريض من الاطلاع على صور الأشعة من خلال تطبيق خدمات المرضى ليكون على إطلاع مباشر بنتائج الأشعة التي تخصه، وأيضاً يقدم البرنامج خدمة مهمة جداً، وهي إرسال رسالة مباشرة للطبيب المعالج في حال اكتشاف أي أمر خطير يستدعي سرعة معالجة المريض، وهي خطوة مهمة لتسريع تقديم الخدمة الطبية للمريض دون تأخير”.

وحضر التدشين مدير نظم المعلومات في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء الأستاذ وليد العرفج، ومدير قسم الأشعة الدكتور أحمد عيد، فيما أطلع الدكتور العرفج على سير عمل البرنامج وسرعة استجابته، والخدمة المتميزة التي سيقدمها للمريض.

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