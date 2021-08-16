أمير تبوك يدشن ويتفقد عدد من المشروعات التنموية في محافظة حقل .. غداً

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يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً, لتعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة بها.

كما سيتفقد سموه سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تشمل المركز الحضاري بمدينة حقل ومباني البلدية ومشروعات للحدائق والساحات والسفلتة والإنارة والأرصفة بالمحافظة، كما سيلتقي سموه خلال الزيارة المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة حقل .