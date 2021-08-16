أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي التجمّع الصحي بالمنطقة

المناطق - واس:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التكاملية للجهات الحكومية لرفع وعي المجتمع تجاه تعزيز الأمن الفكري، مما كان له أثر كبير في دعم الجوانب المرتبطة بالمحافظة على أمن الوطن وتعزيز الانتماء للوطن وقيادته .

وشدد سمو أمير القصيم على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تعزيز الأمن الفكري، منوهاً بما حققه من مخرجات إيجابية خلال الفترة الماضية، وتنوّع مساراته لحماية النشئ من أية أفكار ضالة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- بذلت الغالي والنفيس للمحافظة على راحة وأمن الوطن والمواطن.

وثمّن سمو أمير القصيم الأدوار التي تقوم بها مكوّنات التجمّع الصحي بالمنطقة في تفعيل الحملات والمبادرات المنبثقة من برنامج تعزيز الأمن الفكري .

جاء ذلك بعد أن كرّم سمو أمير القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، عدداً من منسوبي التجمّع الصحي بالقصيم، تقديراً لجهودهم في برنامج تعزيز الأمن الفكري، بحضور وكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني، والرئيس التنفيذي للتجمّع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع .

واستمع سمو أمير القصيم من الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم عن الجهود التي بذلت في مكونات التجمّع الصحي بالمنطقة في المستشفيات أو المراكز المختصة، وتنوّع المسارات التوعوية، سواءً عبر المحاضرات أو النشرات التوعوية .

وفي نهاية اللقاء كرّم سمو أمير منطقة القصيم مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل، ومدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الأخصائي أول موسى الهزازي، ومدير إدارة تعزيز الصحة وتغيير الثقافة الصحية أحمد الزويد .