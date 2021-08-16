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“النقل” تحدد خطوات طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق
http://almnatiq.net/?p=1014368
المناطق - الرياض:

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها.
وأوضحت أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته، على أن يتم بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، فيما يقوم بعد ذلك فرع الوزارة بدراسة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.
يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق مستخدمي الطريق، حيث تعمل وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق أكثر من 50%.

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