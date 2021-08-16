أمير جــازان يكلف أبوشرحة للعمل بإدارة الشؤون الخاصة

المناطق - جازان - فضة عطيف:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان قرارا يقضي بتكليف/الموظف حسن بن عبدالله أبو شرحة للعمل بادارة الشؤون الخاصة.



وأعرب أبوشرحة، عن اعتزازه بثقة أمير المنطقة، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله-سائلاً المولى عزوجل التوفيق والسداد في مجال عمله.