أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، مستشاري معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالعزيز الريس وحمد العتيق ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن حميد.



وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال ما يقدم من رسائل سامية وتوعوية وأعمال وجهود دعوية ميدانية، مؤكداً ما يحظى به القطاع من دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكي تحقق رسالتها السامية بالشراكة مع القطاعات الأمنية والحكومية كافة.



واستعرض اللقاء الأعمال والجهود التي يبذلها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.