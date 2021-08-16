البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

المناطق- تبوك- منى الريس:

يشارك البريد السعودي «سبل» راعيا لوجستيا في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بمنطقة الباحة، والذي يقام تحت رعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وتنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة خلال الفترة من 13 – 28 أغسطس 2021 وتقام فعاليته بمثلث الشفاء بالباحة. ‬‬

ويعتبر مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بمنطقة الباحة الذي يقام سنوياً، أحد أهم وأبرز المهرجانات بالمنطقة، حيث يحظى بدعم من سمو أمير المنطقة وأصبح أيقونة لمنطقة الباحة، كما يساهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة ومحركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، ويحرص المهتمُّون من جميع مناطق المملكة على المشاركة في المعرض والمنتدى العلمي المصاحب للمهرجان.

ويقدم البريد السعودي (سبل) من خلال جناحه بالمهرجان سلسلة من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان ومن ذلك خدمات الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، وذلك من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، إضافة لتقديمه خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.

ويعتبر البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية، ويعد الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته أخيرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.