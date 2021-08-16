أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة

المناطق- عسير:

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد بمقر أمانة عسير صباح اليوم، اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية، للتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة ومهام مسارات اللجنة، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية ورفع مستوى النضج المؤسسي.



واستعرض خلال الاجتماع تقرير المراجعة الداخلية وآلية متابعة المهام، ولوحة قياس رضا المستفيدين، وأهم المشاريع المنجزة ونسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بأمانة منطقة عسير.