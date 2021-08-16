احدث الأخبار

أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي
أبرز المواد
 البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 أمير جــازان يكلف أبوشرحة للعمل بإدارة الشؤون الخاصة
أبرز المواد
 فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب
أبرز المواد
 “النقل” تحدد خطوات طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي التجمّع الصحي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يدشن ويتفقد عدد من المشروعات التنموية في محافظة حقل .. غداً
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة رقابية وتحرر 350 مخالفة
المنطقة الشرقية
 تدشين برنامج الأشعة بجودة عالية في مستشفى الملك عبدالعزيز في الأحساء
المنطقة الشرقية
 ضبط (40) مخالفة بمحافظة رأس تنورة
المنطقة الشرقية
أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة

أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة

أبرز المواد
“الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي

“الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي

أبرز المواد
البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أبرز المواد

أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة

أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة
http://almnatiq.net/?p=1014387
المناطق- عسير:

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد بمقر أمانة عسير صباح اليوم، اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية، للتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة ومهام مسارات اللجنة، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية ورفع مستوى النضج المؤسسي.

واستعرض خلال الاجتماع تقرير المراجعة الداخلية وآلية متابعة المهام، ولوحة قياس رضا المستفيدين، وأهم المشاريع المنجزة ونسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بأمانة منطقة عسير.

روابط ذات صلة

“الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي

“الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي
البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*