محافظ وادي الدواسر يدشن شعار مهرجان التمور

المناطق - واس:

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود بمقر المحافظة أمس شعار مهرجان التمور لهذا العام تحت عنوان “وادي الخير تموره غير” بحضور عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وأكد المسعود أن المهرجان يأتي لما تزخر به المحافظة من محاصيل زراعية في مقدمتها التمور, واحتضانها أكثر من 570 ألف نخلة مثمرة من أجود الأنواع.

من جهته أوضح رئيس بلدية المحافظة المشرف العام على المهرجان صالح بن جري السليس أن البلدية ستواصل السعي في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لمواصلة إنعاش المحافظة سياحياً واقتصادياً.

وفي خطوة استباقية لانطلاقة المهرجان وزعت اللجان المنظمة أكثر من 400 كرتون من التمور تحمل شعار المهرجان على المسافرين والمارة بمداخل المحافظة، للتعريف بمنتج وادي الدواسر من التمور.