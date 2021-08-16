البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

المناطق - الباحة

يشارك البريد السعودي “سبل” كراعٍ لوجستي في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بمنطقة الباحة, الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وتنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة، خلال الفترة من 13 – 28 أغسطس 2021 وتقام فعاليته بمثلث الشفاء بالباحة.

ويعد المهرجان الذي يقام سنوياً، أحد أهم وأبرز المهرجانات بالمنطقة، وأصبح أيقونة لمنطقة الباحة ويسهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل، الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة، ومحركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، ويحرص المهتمُّون من جميع مناطق المملكة على المشاركة في المعرض والمنتدى العلمي المصاحب للمهرجان.

ويقدم البريد السعودي من خلال جناحه بالمهرجان سلسلة من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان ومن ذلك خدمات الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، وذلك من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، بالإضافة لتقديمه خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.

ويعد البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية، والخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته مؤخراً الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.