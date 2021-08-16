احدث الأخبار

البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمير القصيم : منصة “إحسان” دعمت العمل الخيري لموثوقيتيها في إيصال التبرعات للمستحقين
منطقة القصيم
 سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة غدًا
أبرز المواد
 شرطة جازان توقف (81) إمرأة خالفوا تدابير كورونا
أبرز المواد
 نصيحة من “سعود الطبية” لتجنب أمراض الصيف
أبرز المواد
 أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم المنطقة وجاهزية العام الجديد
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يدشن شعار مهرجان التمور
أبرز المواد
 أمانة عسير تعقد اجتماع دعم نظام الرقابة الداخلية لحماية النزاهة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة” تستعرض آليات توطين وظائف التخليص الجمركي
أبرز المواد
 البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مستشاري الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 أمير جــازان يكلف أبوشرحة للعمل بإدارة الشؤون الخاصة
أبرز المواد
البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

منطقة الباحة
أمير القصيم : منصة “إحسان” دعمت العمل الخيري لموثوقيتيها في إيصال التبرعات للمستحقين

أمير القصيم : منصة “إحسان” دعمت العمل الخيري لموثوقيتيها في إيصال التبرعات للمستحقين

منطقة القصيم
سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة غدًا

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة غدًا

أبرز المواد
شرطة جازان توقف (81) إمرأة خالفوا تدابير كورونا

شرطة جازان توقف (81) إمرأة خالفوا تدابير كورونا

أبرز المواد

البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1014413
المناطق - الباحة

يشارك البريد السعودي “سبل” كراعٍ لوجستي في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بمنطقة الباحة, الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وتنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة، خلال الفترة من 13 – 28 أغسطس 2021 وتقام فعاليته بمثلث الشفاء بالباحة.
ويعد المهرجان الذي يقام سنوياً، أحد أهم وأبرز المهرجانات بالمنطقة، وأصبح أيقونة لمنطقة الباحة ويسهم بدرجة كبيرة في تطوير منتج العسل، الذي يعد ميزة نسبية للمنطقة، ومحركاً مهما لتطوير صناعة النحل في المملكة ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، ويحرص المهتمُّون من جميع مناطق المملكة على المشاركة في المعرض والمنتدى العلمي المصاحب للمهرجان.
ويقدم البريد السعودي من خلال جناحه بالمهرجان سلسلة من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان ومن ذلك خدمات الشحن السريع والآمن لمنتجات المهرجان لجميع مناطق المملكة، وذلك من خلال استقبال العميل وتسجيل عنوانه الوطني وموقعه وإعطائه البيانات الخاصة بالشحنة التي تمكنه من تتبع سير المواد المرسلة وخروجها من مقر البريد إلى مقر وصولها، بالإضافة لتقديمه خدمة اشتراكات العنوان الوطني، وتقديم خدمة الاستفسارات.
ويعد البريد السعودي رائداً في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية، والخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشعل وطني يمتاز بالإمكانات الضخمة التي جعلته مؤخراً الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

البريد السعودي «سبل» الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة

أمير منطقة الباحة يشكر محافظ التدريب التقني على إنجازات المؤسسة بالمنطقة
تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

تعرف على قصة أصغر بائع للعسل بمعرض عروس الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*