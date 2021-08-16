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الصحة العالمية: العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة

الصحة العالمية: العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة

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البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة

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الصحة العالمية: العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة

الصحة العالمية: العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة
http://almnatiq.net/?p=1014414
المناطق - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة وأنه جرى الإبلاغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري عن عدد حالات الإصابات أكثر من عام 2020م بأكمله.
وقالت المنظمة في بيان أمس: إن تمويل النداء العاجل سيمكّن من زيادة الاختبارات وتحسين المراقبة لاكتشاف المتغيرات الجديدة لفيروس كوفيد 19 والحماية منها، وتوفير الأكسجين لمعالجة المرضى والحالات الخطيرة وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى توفير معدات الحماية الشخصية الحيوية للعاملين الصحيين والاستجابة لحالات الطوارئ،وتسليم أدوات مواجهة الجائحة، ومواصلة البحوث؛لتظل أدوات مكافحة الفيروس التي جرى التوصل إليها حتى الآن فعّالة.
وأوضح أنه رغم المعدلات العالية من التلقيح التي تحمي السكان في بعض البلدان، الا أن عدم توافر الاختبارات واللقاحات في بلدان أخرى أدى إلى تفاقم انتشار الفيروس وإغراق الأنظمة الصحية المحلية، وهو ما يترك العالم بأسره عرضة للمتغيرات الجديدة.
وأفاد البيان أن المنظمة أطلقت نداءً عاجلاً لتوفير 7،7 مليارات دولار أمريكي في غضون أربعة أشهر؛ لوقف موجة الإصابة بالمتغيّرات الخطرة وإنقاذ الأرواح في أنحاء العالم.
وأشار إلى أن أربعة متحوّرات مثيرة للقلق تهيمن حالياً، وأن هناك مخاوف من ظهور متحوّرات أكثر خطورة.

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