الرئيس الأمريكي: لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي لاستقرار أفغانستان

المناطق - واس

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أن الأحداث الجارية بأفغانستان مؤسفة، وتثبت أنه لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي للاستقرار فيها.

وقال الرئيس بايدن في أول تصريح له منذ سيطرة طالبان على أفغانستان: أقف بقوة خلف قراري بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيراً إلى أنه وفريقه للأمن القومي يراقبون الوضع الميداني هناك.

وشدد على أنه لن يكرر أخطاء الماضي بالانخراط إلى ما لا نهاية في حرب أهلية في وطن أجنبي، ​​​لأن ذلك يتعارض مع مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأكد إغلاق السفارة الأمريكية في كابُل ونقل الدبلوماسيين الأمريكيين، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي أصبح مقتصراً فقط على مطار العاصمة الأفغانية.