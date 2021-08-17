“الأونروا” تحذر من تعرض حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني في جنوب سوريا للخطر

المناطق -وكالات

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في ‏جنوب سوريا من أن حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا في جنوب سوريا ‏أصبحوا أكثر عرضة للخطر، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في محافظة درعا وحولها.‏

وأشارت الأونروا، في بيان صحفي أن القصف العنيف والاشتباكات منذ 29 يوليو تسبب في ‏وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وتشريد مئات العائلات المستضعفة، مفيدةً أن حوالي ثلث لاجئي ‏فلسطين يقيمون في مخيم درعا قبل الصراع.

وأفادت أنه في الآونة الأخيرة عاد عدد قليل من لاجئي فلسطين إلى المخيم بسبب عدم وجود بدائل، ‏محذرةً من أن هذه الأعمال العدائية الأخيرة قللت بشكل كبير من قدرتها على تقديم خدمات حيوية ‏لمجتمع ضعيف للغاية.‏

ودعت الأونروا جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، ‏بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأونروا، مؤكدةً أن معبر سرايا الذي يسمح بمرور الأشخاص ‏والبضائع، يجب أن يظل مفتوحاً للسماح للاجئين الفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الأساسية.‏