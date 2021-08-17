حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في جنوب سوريا من أن حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا في جنوب سوريا أصبحوا أكثر عرضة للخطر، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في محافظة درعا وحولها.
وأشارت الأونروا، في بيان صحفي أن القصف العنيف والاشتباكات منذ 29 يوليو تسبب في وقوع خسائر في الأرواح وإصابات وتشريد مئات العائلات المستضعفة، مفيدةً أن حوالي ثلث لاجئي فلسطين يقيمون في مخيم درعا قبل الصراع.
وأفادت أنه في الآونة الأخيرة عاد عدد قليل من لاجئي فلسطين إلى المخيم بسبب عدم وجود بدائل، محذرةً من أن هذه الأعمال العدائية الأخيرة قللت بشكل كبير من قدرتها على تقديم خدمات حيوية لمجتمع ضعيف للغاية.
ودعت الأونروا جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأونروا، مؤكدةً أن معبر سرايا الذي يسمح بمرور الأشخاص والبضائع، يجب أن يظل مفتوحاً للسماح للاجئين الفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الأساسية.
“الأونروا” تحذر من تعرض حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني في جنوب سوريا للخطر
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في جنوب سوريا من أن حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا في جنوب سوريا أصبحوا أكثر عرضة للخطر، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في محافظة درعا وحولها.
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