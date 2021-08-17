أمانة الشرقية: تخصيص مركز لوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بمركز (سكني) الشامل

الدمام- المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تخصيص موقع في مركز “سكني ” في المنطقة الشرقية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف الوصول للمستثمرين ورواد الأعمال وتقديم الخدمات الاستثمارية من قبل وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، لهم لتسويق واستعراض الفرص الاستثمارية والخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال، والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها.

وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عوده العرادي إن الوكالة تسعى لتطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة الشرقية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في التركيز، عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة والارتقاء بمنظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، لافتا الى أن مركز (سكني) يعتبر مظلة للمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتتوفر فيه المبادرات الوزارية لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والحلول التمويليــة وخدمـــات المـسكــن فـي مـكــان واحــد.

وذكر أن منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات بأمانة المنطقة الشرقية حققت علامة متقدمة في مؤشرات وقياس مفهوم التميز المؤسسي بالأداء بإنجاز مميز باعتماد لجنة محايدة من خارج الأمانة وذلك بعد جهودها في حوكمة العمليات وهيكلة مصفوفة الأعمال التشغيلية وحصولها على شهادة الجودة الأيزو ISO وتشتمل منظومة التميز بالأداء على تطبيق ممارسات جودة الأداء المؤسسي وثقافة الجودة والتميز والاستدامة والتحول الرقمي وتطوير تجربة خدمة العملاء عبر مركز التميز الاستثماري الأول من نوعه وتعزيز نشاط فرق العمل وقياس معدلات الرضا والملاحظات ومعالجتها والاستمرار بالتحسين عبر اشراك المستثمرين في صناعة الاستثمارات وبناء الشراكات، مما نتج عنه تحقيق الأمانة لمستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات على التوالي.

وقدم المهندس حمدان العرادي شكره وتقديره لفريق مركز (سكني) بالمنطقة الشرقية على تعاونهم والتوأمة التي تعيشها الجهتين في سبيل خدمة المنطقة وازدهارها والتي تترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وبدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأكد العرادي استمرارية الأمانة للمبادرة بالتعاون مع الشركاء للتيسير على المستثمرين ودعم رواد الأعمال.