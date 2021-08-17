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محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبد الرحمن الغافقي

محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبد الرحمن الغافقي

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المنطقة الشرقية

محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبد الرحمن الغافقي

محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبد الرحمن الغافقي
http://almnatiq.net/?p=1014428
حفر الباطن- المناطق

تفقد سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود ، مساء اليوم الاثنين مركز اللقاح بمدرسة عبدالرحمن الغافقي والمخصص لطلاب وطالبات التعليم العام من الفئة العمرية 12 عام وحتى 18 عام وللكوادر التعليمية والإدارية من منسوبي التعليم.
وكان في استقباله فور وصوله مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ومدير تعليم حفر الباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني حيث شاهد خلال الجولة الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم
عقب ذلك استمع سموه لشرح موجز عن الجهود المبذولة في مركز اللقاح والخدمات المقدمة وآليه استقبال المستفيدين من قبل الكوادر الصحية والإدارية وفرق التطوع وذلك على مدى اليوم وحتى الساعه ١١ مساء.

وقدّم مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي شكره لسموه على زيارته التفقدية لمركز اللقاح، ضمن الاستعدادات لعودة الطلاب الحضورية للمدارس، وكذلك لتعليم حفر الباطن على تخصيص مركز اللقاح في أحدى المدارس بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

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