محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

المناطق-أشرف العصيمي

رأس محافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي،اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور اعضاء اللجنة مدير الشرطة العميد منيف بن زايد العتيبي ومدير إدارة الدفاع المدني العميد خالد السعيس ومدير شعبة المرور العقيد سعد مناحي القحطاني وقائد الدوريات الأمنية العقيد وليد الداعج ومدير إدارة التعليم الدكتور خالد العتيبي ورئيس البلدية المهندس خالد الزيد ومدير مستشفى الملك خالد الأخصائي فهد الممخور.

وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية ،وتم استعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل المحافظة ،والحلول لمعالجتها.

وطالب المحافظ بمضاعفة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات.

وفي ختام الاجتماع قدم المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة مثني على جهودهم ودورهم الإيجابي في تحقيق تطلعات القيادة بخدمة الوطن .