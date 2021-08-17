احدث الأخبار

الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر
منوعات
 مجلس الوزراء الكويتي يوجه بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة
أبرز المواد
 “الأونروا” تحذر من تعرض حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني في جنوب سوريا للخطر
دولي
 محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية
منطقة الرياض
 محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبد الرحمن الغافقي
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: تخصيص مركز لوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بمركز (سكني) الشامل
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 شرطة جازان: ضبط (81) إمرأة في إحدى قرى محافظة صامطة في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة جازان
 الرئيس الأمريكي: لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي لاستقرار أفغانستان
دولي
 الصحة العالمية: العالم لا يزال في المرحلة الحادة من الجائحة
دولي
 البريد السعودي الراعي اللوجستي لمهرجان العسل الدولي بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمير القصيم : منصة “إحسان” دعمت العمل الخيري لموثوقيتيها في إيصال التبرعات للمستحقين
منطقة القصيم
الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر

الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر

منوعات
مجلس الوزراء الكويتي يوجه بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة

مجلس الوزراء الكويتي يوجه بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة

أبرز المواد
“الأونروا” تحذر من تعرض حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني في جنوب سوريا للخطر

“الأونروا” تحذر من تعرض حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني في جنوب سوريا للخطر

دولي
محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

منطقة الرياض

الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر

الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر
http://almnatiq.net/?p=1014444
المناطق - الرياض

قال الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن تصرف الدولة بشأن «السعودة» تصرف حكيم وعادل ومن شأنه أن تستغني البلاد في المستقبل عن استقدام الأجانب بالصورة التي كانت عليه، قبل الشروع في تفعيل عملية توطين معظم القطاعات.

وأضاف الشيخ «المنيع» (خلال لقائه في برنامج فتاوى على قناة السعودية)، أنَّ مصالح البلاد لا بد أن تكون محصورة داخلها لقوة البلاد بها، مشددًا على أن «السعودة» سلاح ذو الحدين إما أن يستعمل لما تريده الدولة لأنه استجابة لمستهدفاتها، وإما أن يتم التحايل عليها؛ وتلك خيانة للبلاد ولولاة الأمر، كتعطيل أهداف الدولة وتعيين موظفين يأخذون راتبا (بلا عمل).

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: تخصيص مركز لوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بمركز (سكني) الشامل

أمانة الشرقية: تخصيص مركز لوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بمركز (سكني) الشامل
“الأسمنت العربية” تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م

“الأسمنت العربية” تُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م
أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري

أمانة عسير تسحب 2825 مركبة تالفة تطويقا لمسببات التشوه البصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*