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أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر

أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر

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أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر

أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر
http://almnatiq.net/?p=1014447
المناطق - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي للسباحة إلى العاصمة القطرية الدوحة برئاسة المهندس أحمد القضماني رئيس الاتحاد السعودي للسباحة للمشاركة في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام منافساتها في دولة قطر خلال الفترة 19 – 22 أغسطس 2021 م وذالك بمنتخبات السباحة والغطس وكرة الماء.
وتضم البعثة الدكتور قاسم الزهير نائب رئيس الاتحاد وزياد كشميري عضو مجلس الإدارة و 43 لاعباً منهم ثمانية لاعبين في الغطس و13 في كرة الماء و22 في لعبة السباحة وعدداً من الكوادر الإدارية والفنية.
وتأتي المشاركة بعد الاستعداد لجميع الألعاب المائية وذلك من خلال المعسكر الداخلي التحضيري لمنافسات البطولة.

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