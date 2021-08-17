لماذا تنصح الحوامل بتلقي جرعات لقاح كورونا الآن؟

المناطق - وكالات

باتت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة منها، تنصح الحوامل بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن، بعد بيانات جديدة أكدت أن اللقاح آمن لهن.

وتقول المراكز الأميركية إن اللقاح المضاد لكورونا لا يتسبب في زيادة خطر الإجهاض.

وكانت الحوامل من الفئات التي استثنيت من تلقي اللقاحات سواء في مرحلة التجارب السريرية أو بعد إقرار اللقاحات رسميا، بسبب عدم وجود معلومات كاملة عن أثر اللقاح على الأجنة.

وتأتي توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تماشيا مع نصحت به مجموعات طبية مرموقة في أميركا مثل الكلية الأميركية لأطباء أمراض النسائية والتوليد، وفق موقع “هيلث لاين” الطبي.

وتقول المراكز الأميركية إن لديها الآن بيانات موثقة حول سلامة اللقاح أثناء الحمل.

وصرحت مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي في بيان: “تشجع المراكز جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات على التطعيم لحماية أنفسهن من مرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأضافت “اللقاحات آمنة وفعّالة، والأمر (تلقي اللقاح) بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، لأننا نواجه متحور دلتا، حيث نرى تداعيات خطيرة على الحوامل غير الملقحات”.

واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحليل بيانات 2500 سيدة أخذن اللقاح في وقت مبكر من الحمل، ولم تعثر المراكز على خطر متزايد يؤدي إلى الإجهاض.

وقالت إن معدل الإجهاض كان 13 بالمئة فقط، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة، إذ إن معدل الإجهاض العام بين الحوامل (قبل كورونا) يتراوح بين 11- 16 بالمئة.