احدث الأخبار

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل
محليات
 “سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين
محليات
 مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”
منطقة الرياض
 البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021
أبرز المواد
 مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا
أبرز المواد
 خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن
أبرز المواد
 بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل
أبرز المواد
 لماذا تنصح الحوامل بتلقي جرعات لقاح كورونا الآن؟
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة)
أبرز المواد
 حرائق كاليفورنيا تأكل الأخضر واليابس (فيديو)
أبرز المواد
 أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر
أبرز المواد
 الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر
منوعات
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

محليات
“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

محليات
مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

منطقة الرياض
البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

أبرز المواد

خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن

خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن
http://almnatiq.net/?p=1014464
المناطق - وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن ما يجري في أفغانستان واستيلاء طالبان على كابل، كان نتيجة طبيعية، على خلفية سحب قوات الناتو ووحدات الجيش الأمريكي من هناك.

وأضاف غروشكو: “يوغوسلافيا وليبيا، والآن أفغانستان. هل يمكن أن تكون التوقعات مختلفة؟ … لقد تم إنفاق تريليون من الدولارات وتحولت لهباء منثور”.

وأشار غروشكو إلى أنهم تحدثوا في الناتو على مدى 20 عاما، عن صلابة وقوة “التلاحم عبر الأطلسي ومراعاة رأي كل عضو في الحلف: قدمنا إلى هنا معا، ونرحل معا. ها هي واشنطن قالت كفى، وعلى الفور ظهر كل التضامن عبر الأطلسي على حقيقته”.

روابط ذات صلة

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021
مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا

مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا
بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل

بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*