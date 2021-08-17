احدث الأخبار

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل
محليات
 “سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين
محليات
 مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”
منطقة الرياض
 البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021
أبرز المواد
 مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا
أبرز المواد
 خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن
أبرز المواد
 بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل
أبرز المواد
 لماذا تنصح الحوامل بتلقي جرعات لقاح كورونا الآن؟
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة)
أبرز المواد
 حرائق كاليفورنيا تأكل الأخضر واليابس (فيديو)
أبرز المواد
 أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر
أبرز المواد
 الشيخ المنيع: التحايل على “السعودة” خيانة للبلاد ولولاة الأمر
منوعات
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

محليات
“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

محليات
مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

منطقة الرياض
البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

أبرز المواد

مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا

مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا
http://almnatiq.net/?p=1014467
المناطق - وكالات

أفادت مصادر بخفر السواحل الموريتاني بأن نحو 34 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم على الأرجح ونجا 6 آخرين بعد غرق زورق خشبي كانوا على متنه في طريق الهجرة إلى جزر الكناري بإسبانيا.

وأوضحت المصادر أن المهاجرين الستة تم العثور عليهم الاثنين وتمكنوا من النجاة في حين توفي رفاقهم على الأرجح وأن عمليات البحث عنهم جارية في سواحل مدينة نواذيبو (450 كم غرب العاصمة نواكشوط).

وأكدت المصادر أن المهاجرين صرحوا لخفر السواحل بأنهم غادروا السواحل المغربية في الثاني من أغسطس وأن الأمواج المتلاطمة وحركة الرياح دفعت بزورقهم جنوبا نحو المياه الموريتانية، مما حال دون وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة إسبانيا، وأن الزورق تعطل بسبب الرياح والأمواج ونفاد الوقود والماء والمؤن.

وأوضح الناجون أن رفاقهم وهم من جنسيات إفريقية مختلفة لم يتمكنوا من النجاة وأنهم في أغلب الظن لقوا حتفهم.

وتعتبر السواحل الموريتانية وجهة للمهاجرين غير القانونيين باتجاه أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.

يذكر أن عدة آلاف لقوا حتفهم في رحلة الهجرة الخطرة عبر مياه الأطلسي من سواحل غرب وشمال إفريقيا إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي.

روابط ذات صلة

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021
خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن

خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن
بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل

بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*