البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021

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أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021 بارتفاع 23% عن نفس الفترة من العام الماضي مع زيادة العائدات النفطية 33% بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4%.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقا لوزارة المالية، فقد أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.