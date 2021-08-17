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مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

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مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=1014473
المناطق - الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ثوراً داخل ساحة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد مطاردة بينه وبين دورتي أمن في أحد طرق العاصمة.

وأظهر الفيديو دورتين تطاردان ثوراً أبيضاً ضخماً في طريق الملك فهد بالعاصمة، وسمع صوت إطلاق رصاصة لمحاولة السيطرة عليه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل ولم تتمكن الدوريتان من إيقافه.

وبين مقطع آخر وثقه أحد الأشخاص داخل مكتبة الملك فهد الثور وهو يقف داخل ساحة المكتبة، حيث أبدى اندهاشه مما رآه أمامه وسبب تواجد هذا الثور في هذا المكان.

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