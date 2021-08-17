“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أمس (الإثنين) فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للشباب والفتيات، والذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

ويستهدف المعسكر تدريب 320 شاباً وشابةً من المهتمين في مجالي علم البيانات والذكاء الاصطناعي، سواءً كانوا حديثي التخرج أو لديهم خبرة واهتمام بهذا المجال، وذلك لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية ومتمكنة في التقنيات المتقدمة.

وسيُرشح من تنطبق عليه معايير المعسكر لإجراء اختبار في الرياضيات ولغة البايثون والإحصاء، وفي حال اجتاز المرشح ستجرى له مقابلة شخصية وبعد اجتياز المقابلة سينضم للمعسكر، الفترة الثانية التي ستنطلق يوم 29 أغسطس.

ويقام المعسكر على 3 فترات تبدأ من شهر أغسطس، ويستمر كل معسكر 3 أشهر، حيث يتلقى المتدربون خلال مدة المعسكر تدريباً مكثفاً في مجال تحليل البيانات؛ لتأهيلهم بصفتهم علماء بيانات المستقبل.

وسيتمكن المتدربون من إكمال مشاريع تطبيقية مكثفة، ما سيمكنهم بعد التخرج من تطبيق مفاهيم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي برمجياً، إضافةً إلى القدرة على العمل مع البيانات الضخمة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد دشنت في وقت سابق أكاديمية سدايا، التي تعد إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.