الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات

المناطق - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق نهاراً معتدلة فجراً.

وقال: أمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).