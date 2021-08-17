احدث الأخبار

الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات
محليات
 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل
محليات
 “سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين
محليات
 مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”
منطقة الرياض
 البحرين.. عجز الموازنة يتراجع 35% في النصف الأول من 2021
أبرز المواد
 مصرع نحو 34 مهاجرا بغرق زورقهم قبالة موريتانيا
أبرز المواد
 خارجية روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان كان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن
أبرز المواد
 بعد استئناف العمل به.. طائرات عسكرية تقلع من مطار كابل
أبرز المواد
 لماذا تنصح الحوامل بتلقي جرعات لقاح كورونا الآن؟
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة)
أبرز المواد
 حرائق كاليفورنيا تأكل الأخضر واليابس (فيديو)
أبرز المواد
 أخضر السباحة يشارك في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر
أبرز المواد
الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات

الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات

محليات
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

محليات
“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

محليات
مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

مطاردة ثور في طريق بالرياض ووصوله إلى بوابة مكتبة الملك فهد “فيديو”

منطقة الرياض

الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات

الحصيني: أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق وأمطار خفيفة على المرتفعات
http://almnatiq.net/?p=1014484
المناطق - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق نهاراً معتدلة فجراً.

وقال: أمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

روابط ذات صلة

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق قمراً صناعياً بحثياً العام المقبل
“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين

“سدايا” تفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية لمعسكر علوم البيانات للجنسين
سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة)

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*