المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة شرورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.