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أمطار رعدية على منطقة عسير

أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=1014509
المناطق - عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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