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المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية

المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية

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المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية

المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية
http://almnatiq.net/?p=1014523
المناطق - الرياض

وقع المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى مركز “مسار”.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق، كما تعد الأكاديمية أحد الصروح الوطنية العلمية المهمة التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التدريب في مجالات عمل شركات الحفر، وبرامج للتطوير المستمر للمُشغّلين والفنيين في بدايات مسيرتهم المهنية من شأنها مساعدتهم على الترقي في السلم الوظيفي حتى اعتلاء المناصب العليا في مجالاتهم.

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