احدث الأخبار

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية
منطقة الجوف
 442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف
منطقة الجوف
 إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%
منطقة نجران
 مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”
منطقة مكة المكرمة
 في اتصال هاتفي.. الفيصل يطمئن على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن
منطقة مكة المكرمة
 المكتبة المركزية بالجامعة الاسلامية تخصص يوما للنساء
منطقة المدينة المنورة
 أمين عسير : معالجة التشوه البصري على رأس أولويات الأمانة
منطقة عسير
 رئيس جامعة الملك خالد يناقش تعزيز التعاون العلمي مع القائم بأعمال السفارة البريطانية
منطقة عسير
 أمين القصيم يترأس اجتماع فريق عمل معالجة التشوهات البصرية
منطقة القصيم
 تعليم القصيم توزع 900 ألف مادة احترازية على المدارس
منطقة القصيم
 ٥٨ ألف وسيلة أمن وسلامة تستقبل طلاب تعليم القصيم
منطقة القصيم
 أمانة القصيم تطلق حملة “#صور_وأرسل” عبر تطبيق بلدي لتمكين المشاركة المجتمعية￼ في تحسين المشهد الحضري
منطقة القصيم
‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

منطقة الجوف
442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف

442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف

منطقة الجوف
إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%

إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%

منطقة نجران
مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

منطقة مكة المكرمة

مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”
http://almnatiq.net/?p=1014546
المناطق - الطائف

أصدرت جماعة فرقد الإبداعية بنادي الطائف الأدبي العدد “75” من مجلته ” فرقد الإبداعية ” والتي تلقي الضوء على الشأن الثقافي والإبداعي.
وتضمن العدد 75 من المجلة عدد من الموضوعات التي تنوعت ما بين الدراسات والبحوث والمقالات والحوارت الثقافية، حيث تناولت المجلة في عددها الصادر قضية العدد وهي عن “الرواية بين أصول التجارب وفصول المآرب”من إعداد_حصة البوحيمد، وشارك بالقضية كل من
الأستاذ إبراهيم مطواع الألمعي ، والكاتب والقاص محمد الراشدي، والروائي عبدالله العمري رئيس قسم بتلات بمجلة فرقد وعضو الهيئة الاستشارية بالمجلة وعدد من المشاركين أيضًا من الدول العربية.
كما أختارت المجلة شخصية العدد في لقاء خاص مع الكاتبة والأديبة الدكتورة زينب الخضيري وحاورتها في اللقاء شوق اللهيبي.
كما تناولت المجلة عدد من الدراسات ومنها “المقاربة الموضوعاتية قراءة في نقد ما بعد الحداثة”. وهي دراسة من إعداد العنود المطيري
وكذلك دراسة نقدية لرواية: سيرة حمَّى
للروائي خالد أحمد اليوسف قام بها الدكتور يوسف العارف.
وكان للشعر إطلالته بالمجلة حيث زخر العدد بمجموعة من القصائد ومنها “الوريدُ و أقرب” للشاعر محمد جبر الحربي وقصيدة على “جبل الطا..” للشاعرة شفيقة وعيل
وكذلك قصيدة “أصدقائي التماثيل” للشاعر محمد آل حمادي، كما كان للشاعر محمد عابس قصيدة “وديعة السماء” والكثير من القصائد العمودية وقصائد النثر
وفي لآلئ النثر: كتبت أمل حسن الكردفاني “كيف تصبح مليونيرًا ” والكثير من الخواطر والقصص القصيرة والقصيرة جدا
وفي الأدب العالمي تناولت المجلة “ذات الوشاح الأسود” ترجمة: محمد وفا
وكذلك ” أصل حيث أنا غريب” ترجمة مهدية دحماني كاتبة جزائرية وذلك في زاويتها “هكذا غردوا” ( الأدب الفرنسي)
وتنوعت المجلة ما بين زوايا ثابتة ومقالات عدة منها للأديب سعد الغريبي والشاعر عبدالملك الخديدي والدكتور سلوم النفاعي.
وكذلك زاوية للفنون البصرية وأخبار ثقافية
وكما تضمنت المجلة تقرير عن فوز الشاب السعودي عضو مجلة فرقد أمين الحبارة بجائزة النهوض بالصحة من أمريكا بعنوان:
“الحبارة رسام كاريكاتير فرقد يحصد العالمية”
قام به الصحفي علي بن أحمد الصويلح.
من جانبه أبدى رئيس التحرير الدكتور أحمد الهلالي شكره لأسرة تحرير المجلة على جهودهم الجبارة في إثراء أقسام المجلة بالجديد والمفيد في كافة المجالات الإبداعية والفكرية، كما نوه بتحول المجلة من نصف شهرية إلى شهرية، مع المحافظة على عدد الموضوعات قريبا مما كانت عليه قبل تحولها، وفي الختام هنأ الجميع بالعام الهجري 1443هـ.

روابط ذات صلة

في اتصال هاتفي.. الفيصل يطمئن على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن

في اتصال هاتفي.. الفيصل يطمئن على صحة الأمير بدر بن عبدالمحسن
أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية تقارب 2350 متر

أمانة العاصمة المقدسة تزيل تعديات على أراضٍ حكومية تقارب 2350 متر
فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن الليلة بالنجم قلب العقرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*