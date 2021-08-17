مجلة فرقد تُقدّم مجموعة من الموضوعات الإبداعية في عددها الجديد “75”

المناطق - الطائف

أصدرت جماعة فرقد الإبداعية بنادي الطائف الأدبي العدد “75” من مجلته ” فرقد الإبداعية ” والتي تلقي الضوء على الشأن الثقافي والإبداعي.

وتضمن العدد 75 من المجلة عدد من الموضوعات التي تنوعت ما بين الدراسات والبحوث والمقالات والحوارت الثقافية، حيث تناولت المجلة في عددها الصادر قضية العدد وهي عن “الرواية بين أصول التجارب وفصول المآرب”من إعداد_حصة البوحيمد، وشارك بالقضية كل من

الأستاذ إبراهيم مطواع الألمعي ، والكاتب والقاص محمد الراشدي، والروائي عبدالله العمري رئيس قسم بتلات بمجلة فرقد وعضو الهيئة الاستشارية بالمجلة وعدد من المشاركين أيضًا من الدول العربية.

كما أختارت المجلة شخصية العدد في لقاء خاص مع الكاتبة والأديبة الدكتورة زينب الخضيري وحاورتها في اللقاء شوق اللهيبي.

كما تناولت المجلة عدد من الدراسات ومنها “المقاربة الموضوعاتية قراءة في نقد ما بعد الحداثة”. وهي دراسة من إعداد العنود المطيري

وكذلك دراسة نقدية لرواية: سيرة حمَّى

للروائي خالد أحمد اليوسف قام بها الدكتور يوسف العارف.

وكان للشعر إطلالته بالمجلة حيث زخر العدد بمجموعة من القصائد ومنها “الوريدُ و أقرب” للشاعر محمد جبر الحربي وقصيدة على “جبل الطا..” للشاعرة شفيقة وعيل

وكذلك قصيدة “أصدقائي التماثيل” للشاعر محمد آل حمادي، كما كان للشاعر محمد عابس قصيدة “وديعة السماء” والكثير من القصائد العمودية وقصائد النثر

وفي لآلئ النثر: كتبت أمل حسن الكردفاني “كيف تصبح مليونيرًا ” والكثير من الخواطر والقصص القصيرة والقصيرة جدا

وفي الأدب العالمي تناولت المجلة “ذات الوشاح الأسود” ترجمة: محمد وفا

وكذلك ” أصل حيث أنا غريب” ترجمة مهدية دحماني كاتبة جزائرية وذلك في زاويتها “هكذا غردوا” ( الأدب الفرنسي)

وتنوعت المجلة ما بين زوايا ثابتة ومقالات عدة منها للأديب سعد الغريبي والشاعر عبدالملك الخديدي والدكتور سلوم النفاعي.

وكذلك زاوية للفنون البصرية وأخبار ثقافية

وكما تضمنت المجلة تقرير عن فوز الشاب السعودي عضو مجلة فرقد أمين الحبارة بجائزة النهوض بالصحة من أمريكا بعنوان:

“الحبارة رسام كاريكاتير فرقد يحصد العالمية”

قام به الصحفي علي بن أحمد الصويلح.

من جانبه أبدى رئيس التحرير الدكتور أحمد الهلالي شكره لأسرة تحرير المجلة على جهودهم الجبارة في إثراء أقسام المجلة بالجديد والمفيد في كافة المجالات الإبداعية والفكرية، كما نوه بتحول المجلة من نصف شهرية إلى شهرية، مع المحافظة على عدد الموضوعات قريبا مما كانت عليه قبل تحولها، وفي الختام هنأ الجميع بالعام الهجري 1443هـ.