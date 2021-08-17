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442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف

442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف

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إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%

إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%

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إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%

إدارة تعليم نجران تنهي ترحيل المقررات الدراسية للمدراس بنسبة 100%
http://almnatiq.net/?p=1014552
المناطق - نجران

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية والمستودعات ترحيل المقررات المدرسية، إلى مكاتب التعليم، استعداداً للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ .

ورحلت إدارة تعليم نجران ٦٠٠ ألف كتاب لمدارس نجران ومحافظاتها، واكملت إيصال مقررات المرحلة الابتدائية بنين وبنات لكافة مدارس منطقة نجران بنسبة 100٪ ، إضافة إلى توفير كافة وسائل السلامة في ما يخص الإجراءات الوقائية في المنشآت التعليمية.

كما كثف تعليم نجران الزيارات الدورية بشكل مستمر للوقوف على ما تم إنجازه للوصول إلى بداية انطلاقة جادة وقوية للعام الدراسي الجديد ، بما يضمن اكتمال منظومة التعليم مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

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