442421 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجوف

المناطق - الجوف

قالت صحة الجوف إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية في الجوف خلال بلغ 442421 مستفيد وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م وأبانت أن عدد المراكز الصحية بـصحة الجوف يبلغ 41 مركز ، موزعة على 4 قطاعات هي: قطاع سكاكا، وعدد مراكزه 17 مركز صحي, ، وقطاع دومة الجندل، وعدد مراكزه 10 مراكز صحية, ، وقطاع طبرجل، وعدد مراكزه 8 مراكز صحية, ، وقطاع صوير وعدد مراكزه 6 مراكز صحية، حيث تُقدم خدماتها من خلال عيادات عامة، وعيادة تطعيمات، وعيادات للأسنان، وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة, وعيادات التثقيف الصحي, إضافةً إلى خدمات أخرى مثل ؛ خدمة مراكز الدوام الممتد، والتي تقوم بإستقبال المرضى في أوقات خارج نطاق أوقات الدوام المعتاد للمراكز, وخدمة العيادات الإستشارية؛ حيث تُقدم خدمة الإستشارات الطبية من قِبَل أطباء إستشاريين في التخصصات المختلفة, والعمل عن بُعد للإستشارات الطبية عبر تطبيق (صحتي) ومركز (937)؛ حيث يعمل الأطباء على إستقبال المكالمات على رقم (937) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، كما يتم إستقبال الإستشارات الطبية على تطبيق (صحتي) طوال أيام الأسبوع ولمدة 16 ساعة يوميًّا، لافتةً أنه تم تخصيص عيادات تطمن في مركزين بدومة الجندل وطبرجل, و5 مراكز للقاحات كورونا في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير .