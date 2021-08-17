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‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

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‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تعلن أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية
http://almnatiq.net/?p=1014554
المناطق - الجوف

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين للمرحلة الختامية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ السنة النبوية.

وهنأ المدير العام الطلاب والطالبات المتأهلين في المسابقة، متمنياً لهم تحقيق مستويات عليا في التصفيات النهائية على مستوى المملكة. 

والطلاب والطالبات المتأهلين على مستوى مدارس منطقة الجوف في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته هم: سعود نواف العنزي من مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، نسيبة عبدالرحمن خلف مراد من مدرسة التحفيظ الثانوية بطبرجل، معاذ مجيد الرويلي من مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بسكاكا، شفاء نوح صبري المتولي من مدرسة الخامسة عشر الابتدائية بسكاكا، عمار مجيد الرويلي من مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بسكاكا،  روان سلطان محمد الكدحي من مدرسة الرابعة الابتدائية بسكاكا، صفية باسل عبدالمنصف بازرعة من مدرسة الثامنة الابتدائية بطبرجل.
والطلاب والطالبات المتأهلين على مستوى مدارس منطقة الجوف في مسابقة حفظ السنة النبوية هم: حنين أيمن السيد عبد الحافظ من مدرسة الأولى المتوسطة بسكاكا،  أحمد مدحت رجب من مدرسة بيان الأهلية الابتدائية بطبرجل، شجون سعد مديسيس العنزي من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط بسكاكا، أحمد أيمن السيد من مدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية بسكاكا، سوزان عدنان مرعي المظهور من مدرسة الرابعة الابتدائية بطبرجل.

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