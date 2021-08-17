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تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل زوجته بعصا على رأسها وكويها بالنار

تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل زوجته بعصا على رأسها وكويها بالنار
http://almnatiq.net/?p=1014575
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير ، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / مهرة بنت هادي الحسيني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما .
وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم بقتله قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً ،بالجاني / إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 9 / 1 / 1443 هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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