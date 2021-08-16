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أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد

أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد

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أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد

أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1014577
المناطق - الحدود الشمالية

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة للعودة الآمنة وفقاً لتوجيهات وخطة وزارة التعليم، لعودة الدراسة حضوريًا للعام الجامعي 1443هـ .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، يرافقه عدداً من القيادات التربوية .
واستمع سموه لشرح عن خطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، داعياً إلى تكثيف جهود التوعية للطلبة وأسرهم بأهمية الحصول على اللقاح، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لديهم بضرورة التحصين حماية لهم ولمجتمعهم لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضوريًّا .
ونوه سموه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التركيز على صناعة رأس المال البشري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد مكانة الثروة البشرية الوطنية في تحقيق التنمية بجميع القطاعات.
من جهته ثمّن مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية دعم سموه، ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمنطقة .
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