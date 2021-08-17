أمير جازان يطلع على الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي حرس الحدود بالمنطقة

جــازان -فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري وعدداً من منسوبي قيادة حرس الحدود بالمنطقة.

واطلع سمو أمير منطقة جازان على الخدمات الإلكترونية المقدمه للمستفيدين من منسوبي جهاز حرس الحدود .

كما استمع سموه لشرح مفصل من اللواء الشهري عن الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات حرس الحدود بالمنطقة ، ومن ابرزها خدمات التصاريح الصيد والنزهة وبرنامج زاول التي تسهم في متابعة خطوط سير الصيادين والمتنزهين من هواة الرحلات البحرية والغوص والصيد وكذلك تنظيم دخول المواني .

وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر ، عن شكره لقائد ومنسوبي حرس الحدود بالمنطقة وتقديره لأعمالهم المخلصة في حماية حدود الوطن وحماية المواطن والمقيم ، والتعامل مع الأحداث بكل يقظة وحزم لأداء هذه الأمانة، مثنياً على الأعمال الأمنية والإدارية التي أثبت رجال حرس الحدود من خلالها أنهم على قدر من الكفاءة والمسؤولية.