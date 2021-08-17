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جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”

جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”

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جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”

جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”
http://almnatiq.net/?p=1014584
المناطق - عسير

دشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الثلاثاء، بوابة الدفع الإلكتروني لطلاب وطالبات البرامج المدفوعة، وذلك لتحقيق التحول الرقمي في التعاملات المالية، والاستغناء عن الآليات الورقية التقليدية.

وتهدف البوابة التي أطلقتها وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي إلى أتمتة إجراءات عملية الدفع، ورفع مستوى التعامل الرقمي في الجامعة لتحقيق ومواكبة للتطلعات والخطط الوطنية، بالإضافة إلى ربط عمل البوابة بـ 4 جهات ومؤسسات داخل وخارج الجامعة.

فيما وجه وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي خلال التدشين شكره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه ومتابعته لكل ما يخدم أعمال الوكالة والمستفيدين منها، مقدمًا شكره للإدارة العامة للموارد الذاتية، وعمادة الدراسات العليا، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وبنك البلاد، على جهودهم وتعاونهم في إطلاق البوابة.

كما أوضح الحديثي أن بوابة الدفع الإلكتروني تعد بداية مرحلة جديدة من التعامل الرقمي في الجامعة، سعيًا منها إلى تحقيق التطلعات الوطنية لبناء مجتمع رقمي وحكومة إلكترونية، تتماشى مع توجهات الجامعة ورؤيتها في التحول الرقمي، لافتًا إلى فاعليتها في تسريع العمل وضبطه وتسهيل واختصار الكثير من الإجراءات عبر خدمة “هايبر باي”.

يذكر أن أبرز المخرجات التي تعمل عليها الجهات المشتركة في عمل البوابة تتمثل في إنشاء تقارير مالية وتحليل العمليات، وكذلك متابعة إجراءات عمليات السداد، بالإضافة إلى مهامها في أتمتة وتوفير حلول الدفع.

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