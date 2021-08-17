احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو
منطقة القصيم
 جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”
منطقة عسير
 هيئة الزكاة تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع وتُنفّذ أكثر من 150 ألف زيارة تفتيشية
محليات
 أمير الحدود الشمالية يطلع على خطط إدارة التعليم للعام الدراسي الجديد
منطقة الحدود الشمالية
 اللجنة العسكرية الليبية تطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية
دولي
 تحطّم طائرة نقل عسكرية روسية ومصرع جميع أفراد طاقمها
دولي
 “العدل”: الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية
محليات
 أمير جازان يطلع على الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستفيدي حرس الحدود بالمنطقة
منطقة جازان
 تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل زوجته بعصا على رأسها وكويها بالنار
محليات
 المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب يوقع اتفاقية للاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحفر العربية
محليات
 السماري شخصية العام الثقافية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة
محليات
أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

أمير منطقة تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور ونماء

منطقة تبوك
أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

منطقة القصيم
جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”

جامعة الملك خالد تدشن بوابة الدفع الإلكتروني للبرامج المدفوعة عبر خدمة “هايبر باي”

منطقة عسير
هيئة الزكاة تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع وتُنفّذ أكثر من 150 ألف زيارة تفتيشية

هيئة الزكاة تُنهي إجراءات أكثر من 75 مليون طن من البضائع وتُنفّذ أكثر من 150 ألف زيارة تفتيشية

محليات

أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو
http://almnatiq.net/?p=1014585
المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو المهندس عبدالله المنصور ، والوفد المرافق له بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالمنصور ومرافقيه, منوهاً بالدور الكبير لشركة أرامكو ومساهمتها المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج والفعاليات في المنطقة ودعمها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وجهودها الوطنية المتميزة.
وأعرب المنصور عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله, مشيداً بالتعاون الدائم والبناء الذي تجده الشركة من إمارة المنطقة.

روابط ذات صلة

أمين القصيم يترأس اجتماع فريق عمل معالجة التشوهات البصرية

أمين القصيم يترأس اجتماع فريق عمل معالجة التشوهات البصرية
تعليم القصيم توزع 900 ألف مادة احترازية على المدارس

تعليم القصيم توزع 900 ألف مادة احترازية على المدارس
٥٨ ألف وسيلة أمن وسلامة تستقبل طلاب تعليم القصيم

٥٨ ألف وسيلة أمن وسلامة تستقبل طلاب تعليم القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*