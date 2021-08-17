أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو المهندس عبدالله المنصور ، والوفد المرافق له بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالمنصور ومرافقيه, منوهاً بالدور الكبير لشركة أرامكو ومساهمتها المجتمعية من خلال مشاركاتها الفاعلة في العديد من البرامج والفعاليات في المنطقة ودعمها لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وجهودها الوطنية المتميزة.

وأعرب المنصور عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله, مشيداً بالتعاون الدائم والبناء الذي تجده الشركة من إمارة المنطقة.